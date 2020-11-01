Боксер Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира в супертяжелом весе
СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев ставит перед собой цель стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом спортсмен заявил журналистам.
СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев ставит перед собой цель стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом спортсмен заявил журналистам.
В ночь на воскресенье Гассиев нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде в дебютном поединке в супертяжелом весе.
«Победа есть, и это главное. Я доволен, — сказал Гассиев. — Я был чемпионом мира по двум версиям в первом тяжелом весе, теперь ставлю цель стать чемпионом в супертяжелом весе».
27-летний Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв украинцу Александру Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.