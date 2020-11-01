Боксер Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира в супертяжелом весе

В ночь на воскресенье Гассиев нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде в дебютном поединке в супертяжелом весе.

«Победа есть, и это главное. Я доволен, — сказал Гассиев. — Я был чемпионом мира по двум версиям в первом тяжелом весе, теперь ставлю цель стать чемпионом в супертяжелом весе».