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08:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Усик победил Чисору единогласным решением судей

Сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.

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Источник: AP 2020

Этот бой должен был состояться в мае, однако был перенесён из-за пандемии коронавируса.

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Победу в 12-раундовом поединке одержал Усик единогласным решением судей. Украинец активно провёл весь поединок и не оставил сомнений в своей победе. В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

В соглавном бою вечера Джордж Камбосос победил Ли Селби.

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