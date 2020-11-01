Усик победил Чисору единогласным решением судей

Этот бой должен был состояться в мае, однако был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Победу в 12-раундовом поединке одержал Усик единогласным решением судей. Украинец активно провёл весь поединок и не оставил сомнений в своей победе. В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.