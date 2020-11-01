Усик прокомментировал свою победу над Чисорой

Поединок спортсменов прошел в Лондоне. По итогам 12 раундов Усик победил единогласным судейским решением и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это действительно был хороший тест для меня в тяжелом весе. Чисора — большой, очень жесткий парень. Я ожидал, что поединок и будет таким трудным. Себе за этот бой поставлю три балла из десяти», — сказал Усик в прямом эфире.

Украинец добавил, что планирует скорее вернуться домой и провести максимум времени со своей семьей и на тренировках. «Я не боксировал целый год и соскучился. Моя цель? Стать абсолютным чемпионом мира», — заключил Усик, ранее имевший аналогичный статус в первом тяжелом весе.