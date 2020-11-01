Усик прокомментировал свою победу над Чисорой
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после боя с британцем Дереком Чисорой.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после боя с британцем Дереком Чисорой.
Поединок спортсменов прошел в Лондоне. По итогам 12 раундов Усик победил единогласным судейским решением и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.
«Это действительно был хороший тест для меня в тяжелом весе. Чисора — большой, очень жесткий парень. Я ожидал, что поединок и будет таким трудным. Себе за этот бой поставлю три балла из десяти», — сказал Усик в прямом эфире.
Украинец добавил, что планирует скорее вернуться домой и провести максимум времени со своей семьей и на тренировках. «Я не боксировал целый год и соскучился. Моя цель? Стать абсолютным чемпионом мира», — заключил Усик, ранее имевший аналогичный статус в первом тяжелом весе.
Для 33-летнего спортсмена этот бой стал вторым в тяжелом весе. За свою карьеру Усик выиграл все 18 поединков (13 — нокаутами).