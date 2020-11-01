Дж. Дэвис нокаутировал Круса и стал обладателем двух поясов чемпиона мира

В главном событии шоу американец Джервонта Дэвис, который является чемпионом WBA в лёгком весе, встретился с мексиканцем, чемпионом WBA в первом лёгком дивизионе Лео Санта Крусом. На кону стояло сразу два пояса чемпиона мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победу в бою нокаутом в шестом раунде одержал Джервонта Дэвис.

Дэвис одержал 24 победу в 24 боях, из которых 23 нокаутом. Крус в свою очередь потерпел второе поражение при 37 победах и 1 ничьей.