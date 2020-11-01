Соперник боксера Гассиева завершит карьеру после поражения нокаутом

В субботу россиянин Мурат Гассиев выиграл у албанца Нури Сефери техническим нокаутом в первом раунде в дебютном поединке в супертяжелом весе. Бой прошел на стадионе Wow Arena в Сочи.
«Да, Нури не планирует больше выступать», — сказал собеседник агентства.
Сефери заменил в качестве соперника Гассиева своего брата Сефера Сефери, который должен был выступить вместо американца Кевина Джонсона.
В активе 43-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и десять поражений. В 2010—2014 годах он владел титулом чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В России он выступил в третий раз: в 2005 году албанец уступил Денису Бахтову, в 2006-м — Николаю Попову.