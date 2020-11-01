Проигравший Усику британец обесценил победу украинца

Чисора рассказал о разочаровании боем, и посчитал, что именно он должен был одержать победу. «Я задавал темп боя. Я отдал ему пару раундов, но судьи увидели это иначе. Я не думаю, что Усик сможет покорить тяжелый вес. Тут нужно драться, а не боксировать», — обесценил победу соперника спортсмен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 1 ноября Усик победил Чисору единогласным решением судей (117−112, 115−113, 115−113) и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Бой прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.