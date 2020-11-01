Тренер Гассиева считает, что реванш Мурата с Усиком вызовет повышенный интерес

Гассиев в субботу нокаутировал албанца Нури Сефери, Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору. Оба боя прошли в супертяжелом весе.

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«Я много раз прокручивал этот бой. В супертяжелом весе он вызовет еще больший интерес, если они дойдут до этого, как сделали в первом тяжелом весе», — сказал Сланов.

Бой Гассиев — Усик в весе до 90,71 кг в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году завершился победой украинского спортсмена.