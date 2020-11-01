Тактаров: Если бы Усик случайно нокаутировал Чисору, было бы плохо. У него бы появилась самоуверенность

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Саутгемптон
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Динамо Р
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Трактор
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Милан
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Куньлунь
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Чертаново
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Витязь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
04
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
14:23 (мск), источник: Sport24

Тактаров: Если бы Усик случайно нокаутировал Чисору, было бы плохо. У него бы появилась самоуверенность

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над британцем Дереком Чисорой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Поединок Усик — Чисора стал главным событием вечера бокса, который прошел 31 октября в Лондоне на «Уэмбли Арена». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей (117−112 115−113 115−113). Эта победа позволила украинцу стать обязательным претендентом на титул WBO в тяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа.

«Именно такой победы я ожидал от Усика. Это нормально. Если бы он случайно нокаутировал своего соперника, то это было бы плохо. У него бы появилась небольшая самоуверенность. Впереди более серьезные соперники, где надо будет больше пахать и бить сильнее. Работы еще у Усика непочатый край. Но по его боевой конституции он все делает правильно. Он был хорошо готов к бою. Насколько будет сложно с Джошуа? Он для него может запросто оказаться соперником полегче. Здесь был соперник осторожный, поэтому Джошуа против него может пойти вперед и нарваться. Он олимпийский чемпион, у него заложена детско-юношеская база, это очень важно. То, что некоторые боксеры кого-то эффектно нокаутировали, это ничего не значит. Бокс — это не только нокауты и сильные удары. Бокс — это значит обыграть своего соперника», — сказал Тактаров.

 «Развелся с женой жестко, с грязью». У экс-футболиста «Спартака» заподозрили проблемы с головой
«Ого! От вашей пары сердце замирает!» Виктория Боня выложила новые фото с известным спортсменом
«Первый тайм - ужас». Николич об игре «Локо» с «Сочи»
Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе
UFC не будет спешить освобождать титул после ухода Хабиба
«Уфа» потерпела третье подряд поражение в РПЛ, проиграв «Уралу»
Российский фигурист победил на турнире в Минске
«Зенит» играет с ФК «Химки» в РПЛ (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь