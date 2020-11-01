Тактаров: Если бы Усик случайно нокаутировал Чисору, было бы плохо. У него бы появилась самоуверенность

«Именно такой победы я ожидал от Усика. Это нормально. Если бы он случайно нокаутировал своего соперника, то это было бы плохо. У него бы появилась небольшая самоуверенность. Впереди более серьезные соперники, где надо будет больше пахать и бить сильнее. Работы еще у Усика непочатый край. Но по его боевой конституции он все делает правильно. Он был хорошо готов к бою. Насколько будет сложно с Джошуа? Он для него может запросто оказаться соперником полегче. Здесь был соперник осторожный, поэтому Джошуа против него может пойти вперед и нарваться. Он олимпийский чемпион, у него заложена детско-юношеская база, это очень важно. То, что некоторые боксеры кого-то эффектно нокаутировали, это ничего не значит. Бокс — это не только нокауты и сильные удары. Бокс — это значит обыграть своего соперника», — сказал Тактаров.