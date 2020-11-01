Главный тренер разобрал дебют лидеров сборной Казахстана по боксу в профи
Оба выиграли свои поединки.
Оба выиграли свои поединки.
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал дебютные поединки Бекзада Нурдаулетова и Абылайхана Жусупова на профессиональном ринге. Его слова приводит НОК.
Оба лидера сборной выступили в рамках вечера бокса в Атырау. 23-летний Жусупов выиграл решением судей, а Нурдалетов нокаутировал оппонента во втором раунде.
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