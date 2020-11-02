Технарь и «Кувалда», или лидеры сборной Казахстана по боксу убедительно дебютировали в профи

Лидеры сборной Казахстана по боксу в своих весовых категориях успешно проявили себя на профи-ринге. Побед добились Бекзад Нурдаулетов и Абылайхан Жусупов. Завершили бойцы поединки по-разному. Кто-то разобрался досрочно и яростно, а кто-то поработал на технику.

Подробности — в материале Vesti.kz.

Подопечные Галымбека Кенжебаева выступили в рамках вечера бокса в Атырау, организованного компанией SULEIMEN Promotions. Оба бойца имеют на сегодняшний день олимпийские лицензии. Их они завоевали на квалификационном турнире в Иордании, бившись там в ранге лидеров сборной.

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Успешно завершив свою миссию, Нурдаулетов и Жусупов активно готовились к Играм, большим соревнованиям, а также оттачивали комбинации к возможным основным соперникам по Олимпиаде.

Однако полноценно подойти к тренировочным задачам им и всему составу сборной не удалось. В планы вмешался COVID-19. Пандемия внесла существенные корректировки в мировой спорт. Ограничения же внутри страны не позволяли даже тренироваться с командой.

Как мы говорили ранее, отсутствие соревнований — близость спортивного регресса. Не зря казахстанские тренеры активно в интервью поднимали эту тему, искали альтернативные варианты проведения соревнований. И, собственно, нашли. По крайней мере боксеры.

Тренерский штаб сборной решил давать лидерам шанс выступить на профи-ринге. Речь о новых поворотах не идет, конечно. Однако пару-тройку выходов спланировать можно. Без адаптации, без смены стиля, без полной перестройки — только ради практики.

Все-таки столько времени не было активности. Так что «встряхнуться» не помешает. Так, до Бекзада и Абылайхана подобное сделал капитан команды Камшыбек Кункабаев.

Также есть вероятность, что в дальнейшем привлекут и других боксеров. Хотя стоит отметить, что в этом месяце состоится чемпионат Казахстана, который станет долгожданным соревнованием.

Так называемый дебют у бойцов получился разный. Впрочем, они показали ровно то, что от них и ожидали. «Кувалда», например, устроил яростную бомбардировку. Он не оставил никаких шансов представителю Танзании Ибрагиму Маоколу.

Бекзад смог подтвердить свой статус панчера, нокаутировав соперника уже во втором раунде. Да, продышаться не удалось. Зато завести себя, вновь ощутить привкус победы и состязаний у него получилось.

По-иному сложился поединок у Жусупова. Бой с Мешаком Мванкемвой из Танзании. Достаточно опытный боец навязал борьбу Абылайхану, который работал в основном на технику, взрываясь сериями.

Боксер проверил свой функционал, оставаясь активным все шесть отведенных раундов. Мешак не давал ему скучать, пытался навязывать свой стиль, свою тактику. Однако Жусупов сохранил преимущество, удерживал доминирование, доведя дело до победы.

Обоим было важно вернуться в прежний ритм, сбросить с себя пыль после вынужденного отпуска. Закрепить своеобразный успех они смогут теперь на предстоящем чемпионате Казахстана.