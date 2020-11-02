Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) сообщил, что в этом году больше не выйдет в ринг, передает корреспондент Vesti.kz.



«Уважаемые фанаты! Наша команда ушла в отпуск. Нам сообщили, что в этом году боев не будет. В планах вернуться на ринг в начале следующего года», — говорится в сообщении на странице команды казахстанца в Instagram.