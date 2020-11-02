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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Последний поединок он провел в октябре и выиграл нокаутом.

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Источник: AFP 2020

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) сообщил, что в этом году больше не выйдет в ринг, передает корреспондент Vesti.kz.

«Уважаемые фанаты! Наша команда ушла в отпуск. Нам сообщили, что в этом году боев не будет. В планах вернуться на ринг в начале следующего года», — говорится в сообщении на странице команды казахстанца в Instagram.

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Отметим, что Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16−4, 6 КО), после чего вошел в топ-3 рейтинга WBO.

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