Казахстанский боксер был нокаутирован за 30 секунд до окончания боя

Соперником 35-летнего казахстанца по 10-раундовому поединку в первом среднем весе стал 21-летний россиянин Артем Оганесян, имевший за плечами 11 побед, девять из которых нокаутом.

Бой боксеров продлился почти всю дистанцию. За 30 секунд до окончания десятого раунда Журавский был отправлен соперником на канвас, а рефери сразу же показал нокаут.