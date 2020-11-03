СМИ: Майк Тайсон может провести бой с бывшим хоккеистом клубов НХЛ Лараком

По информации источника, 43-летний Ларак в интервью французской радиостанции заявил, что переговоры о поединке с Тайсоном завершены на 75%.

Ранее стало известно, что 54-летний Тайсон планирует возобновить карьеру и провести выставочный бой с американцем Роем Джонсом — младшим, у которого есть российское гражданство. Поединок запланирован на 28 ноября.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).