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12:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Майк Тайсон может провести бой с бывшим хоккеистом клубов НХЛ Лараком

ТАСС, 3 ноября. Американский боксер Майк Тайсон может провести бой против бывшего нападающего клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Жоржа Ларака. Об этом сообщает портал Bardown.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, 43-летний Ларак в интервью французской радиостанции заявил, что переговоры о поединке с Тайсоном завершены на 75%.

Ранее стало известно, что 54-летний Тайсон планирует возобновить карьеру и провести выставочный бой с американцем Роем Джонсом — младшим, у которого есть российское гражданство. Поединок запланирован на 28 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ларак завершил карьеру в НХЛ в 2010 году. Он выступал за «Эдмонтон», «Финикс» (ныне — «Аризона»), «Питтсбург» и «Монреаль». Всего в НХЛ он провел 752 матча, в которых набрал 165 очков (57 голов + 108 передач). За свою карьеру Ларак получил более 1 100 минут штрафа.

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