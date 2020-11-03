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18:40 (мск), источник: ТАСС

Рябинский: Бой Поветкин — Уайт пройдет в 2021 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: РИА "Новости"

«Бой точно пройдет уже в 2021 году», — сказал Рябинский.

Ранее стало известно, что Поветкин заразился коронавирусом. Его бой против Уайта не состоится в срок в ноябре.

В первом поединке в августе россиянин нокаутировал британца.

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