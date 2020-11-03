Рябинский: Бой Поветкин — Уайт пройдет в 2021 году

Рябинский: Бой Поветкин — Уайт пройдет в 2021 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.