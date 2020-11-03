Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Ранее Рябинский сообщил, что у россиянина выявлена коронавирусная инфекция и его поединок с британцем Диллианом Уайтом в Великобритании, запланированный на 21 ноября, перенесен.
«Саша сейчас в московской клинике изолирован, занимается своим здоровьем», — сказал Рябинский.