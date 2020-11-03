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18:22 (мск), источник: ТАСС

Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: AP 2020

Ранее Рябинский сообщил, что у россиянина выявлена коронавирусная инфекция и его поединок с британцем Диллианом Уайтом в Великобритании, запланированный на 21 ноября, перенесен.

«Саша сейчас в московской клинике изолирован, занимается своим здоровьем», — сказал Рябинский.

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