Тайсон Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом

«Диллиан хочет боксировать. Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора, это была бы интересная трилогия», — сказал Хирн.