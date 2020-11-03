Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Йокерит
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Р
30
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
19:51 (мск), источник: ТАСС

Тайсон Фьюри может заменить Поветкина в бою с Уайтом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Британец Тайсон Фьюри может заменить россиянина Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, заявление которого поступило в распоряжение ТАСС.

Наверх
Источник: AP 2020

«Диллиан хочет боксировать. Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора, это была бы интересная трилогия», — сказал Хирн.

Ранее стало известно, что Поветкин заразился коронавирусом. Его бой против Уайта не состоится в срок в ноябре.

В первом поединке в августе россиянин нокаутировал британца.

Фьюри в декабре может провести реванш против американца Деонтея Уайлдера, однако американский спортсмен, по мнению команды британца, не успел активировать эту опцию.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Назван лучший игрок «Зенита» в октябре
Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ на грани срыва
«Спартак» готов продать нападающего за 6 млн евро
«Шахтер» играет с «Боруссией» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь