Чисора готов провести бой против Уайта 21 ноября вместо Поветкина
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Британский боксер Дерек Чисора может заменить Александра Поветкина в поединке против Диллиана Уайта 21 ноября. Об этом ТАСС сообщили в команде Чисоры.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Британский боксер Дерек Чисора может заменить Александра Поветкина в поединке против Диллиана Уайта 21 ноября. Об этом ТАСС сообщили в команде Чисоры.
«Дерек не получил серьезных травм, он готов заменить Поветкина и выйти на третий бой с Уайтом 21 ноября», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Поветкин заразился коронавирусом. Его бой против Уайта не состоится в срок.
Чисора, который дважды проигрывал Уайту, уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей в минувшие выходные.