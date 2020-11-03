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21:25 (мск), источник: ТАСС

Чисора готов провести бой против Уайта 21 ноября вместо Поветкина

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Британский боксер Дерек Чисора может заменить Александра Поветкина в поединке против Диллиана Уайта 21 ноября. Об этом ТАСС сообщили в команде Чисоры.

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Источник: AP 2020

«Дерек не получил серьезных травм, он готов заменить Поветкина и выйти на третий бой с Уайтом 21 ноября», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Поветкин заразился коронавирусом. Его бой против Уайта не состоится в срок.

Чисора, который дважды проигрывал Уайту, уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей в минувшие выходные.

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