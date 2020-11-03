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21:44 (мск), источник: ТАСС

Поветкин прокомментировал свое заражение коронавирусом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин после заражения коронавирусом призвал людей беречь себя и близких. Об этом заявил Поветкин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба компании «Мир бокса».

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Источник: РИА "Новости"

«Берегите себя и своих близких», — сказал Поветкин.

Как ранее стало известно, Поветкин заразился коронавирусом, его бой против британца Диллиана Уайта был перенесен.

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил ТАСС, что боксер находится в одной из московских клиник.

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