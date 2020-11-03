Поветкин прокомментировал свое заражение коронавирусом
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин после заражения коронавирусом призвал людей беречь себя и близких. Об этом заявил Поветкин, комментарий которого ТАСС предоставила
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин после заражения коронавирусом призвал людей беречь себя и близких. Об этом заявил Поветкин, комментарий которого ТАСС предоставила
«Берегите себя и своих близких», — сказал Поветкин.
Как ранее стало известно, Поветкин заразился коронавирусом, его бой против британца Диллиана Уайта был перенесен.
Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил ТАСС, что боксер находится в одной из московских клиник.