Переговоры о бое Фьюри — Кабайел завершены
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет первую защиту титула в бою против
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет первую защиту титула в бою против
Стороны накануне согласовали условия сделки. Этот бой состоится 5 декабря на арене BT Box Office в Лондоне и будет транслироваться на телеканале ESPN. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.
Отметим, что Кабайел ранее являлся
Фьюри является непобежденным бойцом с 30 победами и 1 ничьей. Титул WBC он завоевал в реванше с Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года.