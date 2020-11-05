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12:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переговоры о бое Фьюри — Кабайел завершены

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет первую защиту титула в бою против экс-чемпиона Европы в тяжелом весе Агита Кабайела, сообщает в Twitter инсайдер Майк Коппинджер.

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Стороны накануне согласовали условия сделки. Этот бой состоится 5 декабря на арене BT Box Office в Лондоне и будет транслироваться на телеканале ESPN. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что Кабайел ранее являлся спарринг-партнером Энтони Джошуа. Он провел 20 боев на профессиональном ринге, победил в каждом из них (13 раз — нокаутом).

Фьюри является непобежденным бойцом с 30 победами и 1 ничьей. Титул WBC он завоевал в реванше с Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года.

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