Переговоры о бое Фьюри — Кабайел завершены

Стороны накануне согласовали условия сделки. Этот бой состоится 5 декабря на арене BT Box Office в Лондоне и будет транслироваться на телеканале ESPN. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что Кабайел ранее являлся спарринг-партнером Энтони Джошуа. Он провел 20 боев на профессиональном ринге, победил в каждом из них (13 раз — нокаутом).