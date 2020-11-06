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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Руслан Файфер объяснил причину смены весовой категории

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Руслан Файфер рассказал РИА Новости, что смена весовой категории является для него своеобразным вызовом.

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Ранее менеджер Файфера Олег Богданов сообщил РИА Новости, что боксер 20 ноября в Минске проведет бой за титул WBO Global в полутяжелом весе против россиянина Али Измайлова. В своем последнем бою Файфер в августе в Казани досрочно проиграл своему соотечественнику Алексею Папину в поединке за звание обязательного претендента по линии WBC в первом тяжелом весе. Всего на счету 29-летнего россиянина 25 побед при двух поражениях.

«Я готовлюсь к бою 20 ноября в Минске в новой весовой категории. Мне поступило хорошее предложение, и спуститься на дивизион ниже — это своего рода вызов для меня. В общем, я решил попробовать себя в полутяжелом весе. Сейчас посмотрю на свое состояние и приму решение, в каком весе я буду себя комфортнее чувствовать. Плюс все зависит от предложений», — сказал Файфер по телефону.

«Для “крузеров” я никогда не гонял вес, а сейчас для себя интересно попробовать, как буду выглядеть в полутяжелом весе. Полутяжелый вес на сегодняшний день более интересен, чем “крузера”. В полутяжах больше конкуренции», — добавил он.

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