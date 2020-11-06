Руслан Файфер объяснил причину смены весовой категории

Ранее менеджер Файфера Олег Богданов сообщил РИА Новости, что боксер 20 ноября в Минске проведет бой за титул WBO Global в полутяжелом весе против россиянина Али Измайлова. В своем последнем бою Файфер в августе в Казани досрочно проиграл своему соотечественнику Алексею Папину в поединке за звание обязательного претендента по линии WBC в первом тяжелом весе. Всего на счету 29-летнего россиянина 25 побед при двух поражениях.

«Я готовлюсь к бою 20 ноября в Минске в новой весовой категории. Мне поступило хорошее предложение, и спуститься на дивизион ниже — это своего рода вызов для меня. В общем, я решил попробовать себя в полутяжелом весе. Сейчас посмотрю на свое состояние и приму решение, в каком весе я буду себя комфортнее чувствовать. Плюс все зависит от предложений», — сказал Файфер по телефону.