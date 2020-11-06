Прощай третий бой с Головкиным? «Канело» ушел от DAZN и Golden Boy
Самый прибыльный боксер на сегодняшний день Сауль «Канело» Альварес стал свободным агентом, сообщает ESPN.
Самый прибыльный боксер на сегодняшний день Сауль «Канело» Альварес стал свободным агентом, сообщает ESPN.
Отмечается, что мексиканец расторг контракт с Golden Boy Promotions и DAZN.
После многодневных переговоров представители «Канело» и Golden Boy Promotions решили расстаться.
В сентябре Альварес подал иск против своего промоутера Оскара Де Ла Хойи, компании Golden Boy Promotions и стримингового сервиса DAZN. В жалобе утверждалось, что договор боксера с DAZN о нескольких боях был нарушен и причинил колоссальный финансовый ущерб.
При этом Альварес и GBP никак не могли договориться с DAZN по следующему бою
В то же время DAZN так и не смог добиться от «Канело» третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, хотя это также было прописано в контракте. Учитывая текущие события, вопрос с проведением трилогии
Сообщается, что Альварес нацелен на возвращение в ринг 19 декабря и провести поединок против Калеба Планта.