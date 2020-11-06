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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Прощай третий бой с Головкиным? «Канело» ушел от DAZN и Golden Boy

Самый прибыльный боксер на сегодняшний день Сауль «Канело» Альварес стал свободным агентом, сообщает ESPN.

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Источник: reviewjournal.com

Отмечается, что мексиканец расторг контракт с Golden Boy Promotions и DAZN.

После многодневных переговоров представители «Канело» и Golden Boy Promotions решили расстаться.

В сентябре Альварес подал иск против своего промоутера Оскара Де Ла Хойи, компании Golden Boy Promotions и стримингового сервиса DAZN. В жалобе утверждалось, что договор боксера с DAZN о нескольких боях был нарушен и причинил колоссальный финансовый ущерб.

При этом Альварес и GBP никак не могли договориться с DAZN по следующему бою из-за финансовых разногласий — боксеру предлагали всего лишь половину от обещанного контрактом гонорара. По условиям сделки, мексиканец гарантированно должен был зарабатывать за бой минимум 35 миллионов долларов. Но боссы стриминга отказывались от ранее прописанных договоренностей.

В то же время DAZN так и не смог добиться от «Канело» третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, хотя это также было прописано в контракте. Учитывая текущие события, вопрос с проведением трилогии по-прежнему остается открытым.

Сообщается, что Альварес нацелен на возвращение в ринг 19 декабря и провести поединок против Калеба Планта.

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