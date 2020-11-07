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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Назван следующий соперник «Канело» после ухода из Golden Boy и DAZN

Поединок может пройти 19 декабря.

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Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес планирует провести свой следующий поединок против чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе американца Калеба Планта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер в своем твиттере, «Канело» и Плант начнут переговоры по бою на 19 декабря на PPV в суперсреднем весе, как только мексиканец завершит отношения с промоутерами. Также он отмечает, что оба бойца хотят этого, и если сделка будет завершена, поединок может пройти в Техасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инсайдер подчеркнул, что у «Канело» сейчас будет множество предложений от различных промоутеров, и добавил, что мексиканец совершенно точно прекратил отношения с промоутерской компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy.

Напомним, Альварес последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалева и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе. Что касается Планта, то он последний поединок провел в феврале 2020 года и нокаутировал Винсента Файгенбутца.

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