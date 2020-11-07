Проводников готов вернуться в бокс ради поединка с Брэдли или Джонсом

В конце апреля 2020 года менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщал ТАСС, что Проводников может провести бой в конце текущего года. Сам боксер в конце августа в своем аккаунте в Instagram сообщал, что не видит мотивации для возвращения на ринг и считает свой стиль ведения поединка травмоопасным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чтобы сегодня у меня появилось желание выйти в ринг, это должен быть бой, который будет представлять для меня историю, — сказал 36-летний Проводников. — Один из первых боев, который я могу назвать, — бой с Тимоти Брэдли. Если люди от Роя Джонса мне сегодня позвонят и скажут, что хотели бы [провести бой с Проводниковым], вот ради этого боя я готов сразу собрать сумку, не задумываясь уволиться с работы и сразу поехать. Для меня это история, такое ощущение, что мы оба что-то не досказали, не поставили точку, а так просто, чтобы время потратить, здоровье, чтобы с кем-то подраться и кого-то потешить — мне это не интересно».

По его словам, он открыт для предложений, но те, что поступают, ему не интересны и не мотивируют выйти в ринг. Он не стал пояснять, от кого конкретно они приходят, лишь уточнив, что в конце августа — сентябре ему и его менеджеру было много звонков, в том числе от Федерации бокса. Спортсмен также подчеркнул, что деньги ему не интересны.

«Деньги меня вообще не интересуют, если бы они мне нужны были, я бы сегодня боксировал с кем угодно и когда угодно, — сказал боксер. — Я никогда ради денег и славы не выходил в ринг. Спорт мне нужен для поддержания энергии, позитива, настроения, здоровья, у меня другие цели, заботы. Есть работа на благо своего народа, стараюсь больше времени проводить со своей семьей, детьми».

Читайте также Майк Тайсон и Рой Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного

«Мой бокс бездарен»

На вопрос, сколько времени ему понадобится на набор формы и подготовку к поединку, если поступит предложение о бое с Брэдли или Джонсом, он ответил, что около двух месяцев. «Я думаю, что держу себя в хорошей форме, тренируюсь почти каждый день, бегаю минимум три-четыре раза в неделю утром по 10 км, — рассказал Проводников. — Я в хорошей форме — не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, поэтому, чтобы выйти в ринг, мне сегодня достаточно пройти обычную двухмесячную тренировочную подготовку, чтобы набрать форму в спаррингах, и этого достаточно будет».

«Но при этом я самокритичен к себе, поэтому отмечу, что мой бокс — он бездарен, так может каждый. Это я говорю искренне, это разве талант? Вот Флойд Мэйуэзер — это шахматы», — добавил боксер.

Проводников отметил, что в 2020 году точно не выйдет в ринг, а бой, если и будет, то не ранее 2021 года. «Нет, конечно. В этом году я точно не соберусь в ринг», — заявил экс-чемпион мира.

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине — младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Наибольшую известность Проводников получил после боя за титул чемпиона мира WBO в весе до 66,68 кг с Брэдли, которому проиграл по очкам, но отправил соперника в нокдаун в заключительном, 12-м раунде и был близок к досрочной победе на последних секундах.

В настоящий момент Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.