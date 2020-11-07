Проводников готов вернуться в бокс ради поединка с Брэдли или Джонсом

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Чайка
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
Хоккей. Европа
14:30
Швеция
Россия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Акрон
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ротор
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Сампдория
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Лидс
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Чехия
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
6.11
Страсбур
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Эльче
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Сассуоло
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
6.11
Вердер
Кельн
11
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
10:00 (мск), источник: ТАСС

Проводников готов вернуться в бокс ради поединка с Брэдли или Джонсом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Руслан Проводников готов вернуться в ринг ради боя с Тимоти Брэдли или Роем Джонсом — младшим. Об этом он сообщил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В конце апреля 2020 года менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщал ТАСС, что Проводников может провести бой в конце текущего года. Сам боксер в конце августа в своем аккаунте в Instagram сообщал, что не видит мотивации для возвращения на ринг и считает свой стиль ведения поединка травмоопасным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Это будет бой “Черного русского” против Тайсона». Рой Джонс выразил готовность выйти на ринг под флагом России

«Чтобы сегодня у меня появилось желание выйти в ринг, это должен быть бой, который будет представлять для меня историю, — сказал 36-летний Проводников. — Один из первых боев, который я могу назвать, — бой с Тимоти Брэдли. Если люди от Роя Джонса мне сегодня позвонят и скажут, что хотели бы [провести бой с Проводниковым], вот ради этого боя я готов сразу собрать сумку, не задумываясь уволиться с работы и сразу поехать. Для меня это история, такое ощущение, что мы оба что-то не досказали, не поставили точку, а так просто, чтобы время потратить, здоровье, чтобы с кем-то подраться и кого-то потешить — мне это не интересно».

По его словам, он открыт для предложений, но те, что поступают, ему не интересны и не мотивируют выйти в ринг. Он не стал пояснять, от кого конкретно они приходят, лишь уточнив, что в конце августа — сентябре ему и его менеджеру было много звонков, в том числе от Федерации бокса. Спортсмен также подчеркнул, что деньги ему не интересны.

«Деньги меня вообще не интересуют, если бы они мне нужны были, я бы сегодня боксировал с кем угодно и когда угодно, — сказал боксер. — Я никогда ради денег и славы не выходил в ринг. Спорт мне нужен для поддержания энергии, позитива, настроения, здоровья, у меня другие цели, заботы. Есть работа на благо своего народа, стараюсь больше времени проводить со своей семьей, детьми».

Читайте также
Майк Тайсон и Рой Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного

«Мой бокс бездарен»

На вопрос, сколько времени ему понадобится на набор формы и подготовку к поединку, если поступит предложение о бое с Брэдли или Джонсом, он ответил, что около двух месяцев. «Я думаю, что держу себя в хорошей форме, тренируюсь почти каждый день, бегаю минимум три-четыре раза в неделю утром по 10 км, — рассказал Проводников. — Я в хорошей форме — не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, поэтому, чтобы выйти в ринг, мне сегодня достаточно пройти обычную двухмесячную тренировочную подготовку, чтобы набрать форму в спаррингах, и этого достаточно будет».

«Но при этом я самокритичен к себе, поэтому отмечу, что мой бокс — он бездарен, так может каждый. Это я говорю искренне, это разве талант? Вот Флойд Мэйуэзер — это шахматы», — добавил боксер.

Проводников отметил, что в 2020 году точно не выйдет в ринг, а бой, если и будет, то не ранее 2021 года. «Нет, конечно. В этом году я точно не соберусь в ринг», — заявил экс-чемпион мира.

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине — младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Наибольшую известность Проводников получил после боя за титул чемпиона мира WBO в весе до 66,68 кг с Брэдли, которому проиграл по очкам, но отправил соперника в нокдаун в заключительном, 12-м раунде и был близок к досрочной победе на последних секундах.

В настоящий момент Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. В активе Брэдли 33 победы (13 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Барселона» готова расстаться с пятью футболистами зимой
Джокович завершит сезон в статусе первой ракетки мира
Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца все иначе
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
«Саутгемптон» впервые возглавил турнирную таблицу АПЛ
Валуев предложил наказать клубы РФ рублем за провал в еврокубках
Арбитр Вилков признался, что дал ложные показания КДК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь