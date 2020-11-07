Проводников готов вернуться в бокс ради поединка с Брэдли или Джонсом

В конце апреля 2020 года менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщал ТАСС, что Проводников может провести бой в конце текущего года. Сам боксер в конце августа в своем аккаунте в Instagram сообщал, что не видит мотивации для возвращения на ринг и считает свой стиль ведения поединка травмоопасным.
«Чтобы сегодня у меня появилось желание выйти в ринг, это должен быть бой, который будет представлять для меня историю, — сказал 36-летний Проводников. — Один из первых боев, который я могу назвать, — бой с Тимоти Брэдли. Если люди от Роя Джонса мне сегодня позвонят и скажут, что хотели бы [провести бой с Проводниковым], вот ради этого боя я готов сразу собрать сумку, не задумываясь уволиться с работы и сразу поехать. Для меня это история, такое ощущение, что мы оба
По его словам, он открыт для предложений, но те, что поступают, ему не интересны и не мотивируют выйти в ринг. Он не стал пояснять, от кого конкретно они приходят, лишь уточнив, что в конце августа — сентябре ему и его менеджеру было много звонков, в том числе от Федерации бокса. Спортсмен также подчеркнул, что деньги ему не интересны.
«Деньги меня вообще не интересуют, если бы они мне нужны были, я бы сегодня боксировал с кем угодно и когда угодно, — сказал боксер. — Я никогда ради денег и славы не выходил в ринг. Спорт мне нужен для поддержания энергии, позитива, настроения, здоровья, у меня другие цели, заботы. Есть работа на благо своего народа, стараюсь больше времени проводить со своей семьей, детьми».
На вопрос, сколько времени ему понадобится на набор формы и подготовку к поединку, если поступит предложение о бое с Брэдли или Джонсом, он ответил, что около двух месяцев. «Я думаю, что держу себя в хорошей форме, тренируюсь почти каждый день, бегаю минимум
«Но при этом я самокритичен к себе, поэтому отмечу, что мой бокс — он бездарен, так может каждый. Это я говорю искренне, это разве талант? Вот Флойд Мэйуэзер — это шахматы», — добавил боксер.
Проводников отметил, что в 2020 году точно не выйдет в ринг, а бой, если и будет, то не ранее 2021 года. «Нет, конечно. В этом году я точно не соберусь в ринг», — заявил
В настоящий момент Проводников является депутатом думы
Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. В активе Брэдли 33 победы (13 нокаутом), два поражения и одна ничья.