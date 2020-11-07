Де ла Хойя выступил с заявлением по уходу «Канело» из его компании
Мексиканец стал свободным агентом.
Мексиканец стал свободным агентом.
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал заявление после ухода из компании главной звезды мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 36 КО) и подтвердил факт расставания в официальном заявлении.
«Судебный процесс был разрешен ко всеобщему удовлетворению, и мы желаем “Канело” всего наилучшего в дальнейшем. Мы продолжим демонстрацию широкого спектра наших талантов в тесном сотрудничестве с DAZN, включая таких восходящих суперзвезд, как Райан Гарсиа, Хайме Мунгиа и Верджил Ортис, у каждого из которых есть потенциал стать следующей ярчайшей звездой в нашем спорте», — приводит слова Де Ла Хойи vRINGe.com.
Напомним, в начале сентября Альварес подал иск против GBP и DAZN на сумму 280 миллионов долларов, что эквивалентно оставшейся сумме по контракту. Сауль был недоволен тем, что не проводил боев с ноября 2019 года.
По инсайдерским и неподтвержденным данным, «Канело» может вернуться в ринг 19 декабря поединком против чемпиона IBF в суперсреднем весе Калеба Планта.