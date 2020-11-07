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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Де ла Хойя выступил с заявлением по уходу «Канело» из его компании

Мексиканец стал свободным агентом.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал заявление после ухода из компании главной звезды мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 36 КО) и подтвердил факт расставания в официальном заявлении.

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«Судебный процесс был разрешен ко всеобщему удовлетворению, и мы желаем “Канело” всего наилучшего в дальнейшем. Мы продолжим демонстрацию широкого спектра наших талантов в тесном сотрудничестве с DAZN, включая таких восходящих суперзвезд, как Райан Гарсиа, Хайме Мунгиа и Верджил Ортис, у каждого из которых есть потенциал стать следующей ярчайшей звездой в нашем спорте», — приводит слова Де Ла Хойи vRINGe.com.

Напомним, в начале сентября Альварес подал иск против GBP и DAZN на сумму 280 миллионов долларов, что эквивалентно оставшейся сумме по контракту. Сауль был недоволен тем, что не проводил боев с ноября 2019 года.

По инсайдерским и неподтвержденным данным, «Канело» может вернуться в ринг 19 декабря поединком против чемпиона IBF в суперсреднем весе Калеба Планта.

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