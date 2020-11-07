Названы потенциальные соперники «Канело» после ухода с платформы Головкина
Теперь, скорее всего, мексиканец пойдет другим путем.
Теперь, скорее всего, мексиканец пойдет другим путем.
Тренер и менеджер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) Эдди Рейносо не исключает, что его подопечный выйдет в ринг против американцев Эррола Спенса (26−0, 21 КО) и Джермалла Чарло (31−0, 22 КО), передает vRinge.com со ссылкой на Little Giant Boxing.
При этом специалист считает, что мексиканскому боксеру придется потрудиться, чтобы сделать лимит среднего веса (до 72,6 килограмма), ведь Чарло является действующим чемпионом в этой категории. А Спенс вообще пока выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 килограмма).
«Спенс против “Канело” — это было бы интересно. Единственная проблема — весовая категория. “Канело” сейчас выступает в 76,2 килограмма, а Спенсу придётся подниматься в весе. Но этот бой реален. Просто к нему нужно двигаться: Спенсу — подниматься в 72,6 килограмма, а “Канело” спускаться туда. Прямо сейчас мы не сможем сделать лимит среднего веса,
Напомним, третий бой Альвареса с Геннадием Головкиным оказался под вопросом, так как накануне стало известно, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у них обоих был заключен контракт. Кроме того, «Канело» прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.