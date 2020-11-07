Названы потенциальные соперники «Канело» после ухода с платформы Головкина

«Спенс против “Канело” — это было бы интересно. Единственная проблема — весовая категория. “Канело” сейчас выступает в 76,2 килограмма, а Спенсу придётся подниматься в весе. Но этот бой реален. Просто к нему нужно двигаться: Спенсу — подниматься в 72,6 килограмма, а “Канело” спускаться туда. Прямо сейчас мы не сможем сделать лимит среднего веса, все-таки прошел уже почти год с тех пор, как “Канело” выходил в ринг. Нам нужно работать в направлении этого веса. “Канело” против Джермалла — тоже хороший бой. Нам просто нужно продолжать работать в зале, решить проблемы и двигаться дальше. Чарло сказал, что нокаутирует “Канело”? Ну, перед тем, как боксеры окажутся в одном ринге, много чего говорится. К примеру, Ломаченко — Лопес. Теофимо обещал нокаутировать Ломаченко, но не сделал этого. Ломаченко говорил, что побьет Теофимо, но не сделал этого. Привел такой пример, потому что это был элитный бой. Говорить можно что угодно, но в ринге — там совсем другая история», — сказал Рейносо.