Экс-боксер «Астана Арланс» разбил соперника за пять раундов и одержал 12-ю победу на профи-ринге
Бой проходил в США.
Бой проходил в США.
Хорватский проспект Филип Хргович (12−0, 10 KO), выступающий в весовой категории свыше 90,7 килограмма, занес в свою копилку очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз он в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) победил местного боксера 39-летнего Райделла Букера (26−4, 13 KO).
Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился в пятом, когда рефери остановил схватку за явным преимуществом хорвата. При этом 28-летний Хргович во второй 3-минутке отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, он одержал 12-ю победу на
Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе «Астана Арланс».