Экс-боксер «Астана Арланс» разбил соперника за пять раундов и одержал 12-ю победу на профи-ринге

Хорватский проспект Филип Хргович (12−0, 10 KO), выступающий в весовой категории свыше 90,7 килограмма, занес в свою копилку очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На этот раз он в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) победил местного боксера 39-летнего Райделла Букера (26−4, 13 KO).

Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился в пятом, когда рефери остановил схватку за явным преимуществом хорвата. При этом 28-летний Хргович во второй 3-минутке отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, он одержал 12-ю победу на профи-ринге.