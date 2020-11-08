Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Ювентус
Хоккей. Европа
14:30
Чехия
Россия
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ростов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Барыс
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Гранада
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Швеция
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
7.11
ПСЖ
Ренн
30
Футбол. Зарубежный
7.11
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
7.11
Атлетико
Кадис
40
Футбол. Зарубежный
7.11
Парма
Фиорентина
00
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» разбил соперника за пять раундов и одержал 12-ю победу на профи-ринге

Бой проходил в США.

Наверх

Хорватский проспект Филип Хргович (12−0, 10 KO), выступающий в весовой категории свыше 90,7 килограмма, занес в свою копилку очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Сергей Деревянченко нанес на новую капу флаг Казахстана

На этот раз он в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) победил местного боксера 39-летнего Райделла Букера (26−4, 13 KO).

Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился в пятом, когда рефери остановил схватку за явным преимуществом хорвата. При этом 28-летний Хргович во второй 3-минутке отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, он одержал 12-ю победу на профи-ринге.

Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе «Астана Арланс».

Читайте также
Сенсация? Футзальный "Атырау" на первом месте завершил первый круг чемпионата Казахстана
Шварц дождался. Программа 14 тура РПЛ завершится в воскресенье
Глейхенгауз: Медведева рискует пропустить этап Гран-при в Москве
Столичное двоевластие. «Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА в РПЛ
Американец защитил титул чемпиона WBC в легком весе
Тейшейра победил Сантоса в главном бою UFC Vegas 13
СМИ: Форвард «Барселоны» рискует пропустить около трех месяцев
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь