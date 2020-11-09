«Канело» дал первый комментарий после ухода от DAZN и Golden Boy

«Важны были не деньги. Главное было продолжить карьеру. Деньги меня интересовали в последнюю очередь. Да, по контракту я должен был получить еще немало, но для меня сейчас важно не это. Важно то, что я счастлив, потому что мы смогли договориться и мы свободны. Это один из самых важных дней в карьере. Нас ждут великие дела. Сейчас идея такова, что мы с Эдди будем промоутерами — и делать хорошие бои в сопромоутерстве с кем угодно. Будем давать публике то, что она заслуживает», — приводит слова мексиканца vRINGe.com со ссылкой на TV Azteca.