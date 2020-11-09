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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» собрался объявить имя следующего соперника и дату боя

Мексиканец разорвал контракт с DAZN и GBP.

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Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) сообщил, что на этой неделе постарается озвучить имя соперника и дату боя, который, по его задумке, должен состояться до конца года.

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«Я надеюсь, что на этой неделе мы сможем что-то сделать, что-то конкретное и сможем объявить, в какой день, с кем и где это будет», — приводит слова «Канело» Boxingscene.com.

Что касается его потенциальных оппонентов, то ранее назывались такие имена, как Калеб Плант, Каллум Смит, Билли Джо Сондерс и Рета Мурата.

«Я хочу проводить хорошие бои и чтобы люди видели великие бои, и все они хорошие бойцы. Посмотрим, кто из них будет готов к декабрю», — добавил Альварес.

Напомним, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions, вследствие чего проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным по-прежнему остается под вопросом.

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