«Канело» собрался объявить имя следующего соперника и дату боя
Мексиканец разорвал контракт с DAZN и GBP.
Мексиканец разорвал контракт с DAZN и GBP.
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) сообщил, что на этой неделе постарается озвучить имя соперника и дату боя, который, по его задумке, должен состояться до конца года.
«Я надеюсь, что на этой неделе мы сможем
Что касается его потенциальных оппонентов, то ранее назывались такие имена, как Калеб Плант, Каллум Смит, Билли Джо Сондерс и Рета Мурата.
«Я хочу проводить хорошие бои и чтобы люди видели великие бои, и все они хорошие бойцы. Посмотрим, кто из них будет готов к декабрю», — добавил Альварес.
Напомним, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions, вследствие чего проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным