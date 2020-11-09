Папин может провести промежуточный бой до встречи с Макабу

«После боя с Файфером он хорошо поднялся по рейтингам, стал обязательным претендентом. Самой логичной историей было бы побиться за звание чемпиона мира. Над этой историей мы и поработаем, но опять же очень сильно вмешивается пандемия. В каком-то смысле мы находимся в постоянных переговорах с (промоутером Макабу) Доном Кингом, но пока мы не пришли ни к какому согласию. Но у нас есть мысли, как всё правильно сделать. Может ли Папин провести какой-то другой бой до встречи с Макабу? Такая вероятность есть. Сейчас тяжело говорить о сроках следующего боя Алексея. Наверное, в начале следующего года что-то случится», — сказал Рябинский.