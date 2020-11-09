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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Папин может провести промежуточный бой до встречи с Макабу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Алексей Папин может провести промежуточный поединок до встречи с чемпионом WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу из ДР Конго, заявил РИА Новости Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера.

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Источник: РИА "Новости"

Папин в августе в Казани одержал досрочную победу над Русланом Файфером и стал обязательным претендентом на бой с чемпионом WBC Макабу. Эти боксеры встречались в августе 2019 года, и победу спорным решением судей одержал африканец.

«После боя с Файфером он хорошо поднялся по рейтингам, стал обязательным претендентом. Самой логичной историей было бы побиться за звание чемпиона мира. Над этой историей мы и поработаем, но опять же очень сильно вмешивается пандемия. В каком-то смысле мы находимся в постоянных переговорах с (промоутером Макабу) Доном Кингом, но пока мы не пришли ни к какому согласию. Но у нас есть мысли, как всё правильно сделать. Может ли Папин провести какой-то другой бой до встречи с Макабу? Такая вероятность есть. Сейчас тяжело говорить о сроках следующего боя Алексея. Наверное, в начале следующего года что-то случится», — сказал Рябинский.

Собеседник агентства оценил шансы россиянина в реванше с боксером из ДР Конго. «На мой взгляд, Папин будет фаворитом во втором бою с Макабу, хотя будет тяжело. У них сейчас хороший тандем с тренером Андреем Ивичуком. Этот специалист впитывает всё новое и инновационное, это хороший тренер. И у них с Алексеем есть взаимодействие, это очень важно. Думаю, что Леха должен победить и стать чемпионом мира», — добавил Рябинский.

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