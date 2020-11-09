Папин может провести промежуточный бой до встречи с Макабу
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Василий
Папин в августе в Казани одержал досрочную победу над Русланом Файфером и стал обязательным претендентом на бой с чемпионом WBC Макабу. Эти боксеры встречались в августе 2019 года, и победу спорным решением судей одержал африканец.
«После боя с Файфером он хорошо поднялся по рейтингам, стал обязательным претендентом. Самой логичной историей было бы побиться за звание чемпиона мира. Над этой историей мы и поработаем, но опять же очень сильно вмешивается пандемия. В
Собеседник агентства оценил шансы россиянина в реванше с боксером из ДР Конго. «На мой взгляд, Папин будет фаворитом во втором бою с Макабу, хотя будет тяжело. У них сейчас хороший тандем с тренером Андреем Ивичуком. Этот специалист впитывает всё новое и инновационное, это хороший тренер. И у них с Алексеем есть взаимодействие, это очень важно. Думаю, что Леха должен победить и стать чемпионом мира», — добавил Рябинский.