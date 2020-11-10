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08:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Считался самым опасным человеком на планете». Андре Уорд высказался о Головкине

А также ответил критикам Брука.

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Экс-чемпион мира в двух категориях американец Андре Уорд поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (36−0, 27 КО) из США и британцем Келлом Бруком (39−2, 27 КО).

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По его словам, 14 ноября все психологическое давление будет на чемпионе, а не его претенденте.

«Келл — бесстрашный боец, он будет драться настолько уперто, насколько умеет, и как долго сможет. Этот парень перешел два дивизиона, чтобы подраться с Головкиным в тот период, когда он считался самым опасным человеком на планете, — напомнил Уорд в программе у Макса Келлермана Max On Boxing. — Слышал, многих разочаровывает предстоящий поединок. Послушайте, в нынешних условиях, учитывая разные каналы и промоушны, это наилучший бой, который только можно было устроить Теренсу».

Уорд говорит, что может понять тех, кто считает — Брук уже не тот: «Время покажет. Никогда не нужно недооценивать такого матёрого пса, как Келл Брук. Он дерётся за то, что у него осталось в будущем, и потому опасен. А вот прессинг весь на Кроуфорде. Если нельзя просто победить, нужно победить так, чтобы выглядеть классно. Это ему нужно доказывать, что он наверху p4p».

Напомним, Брук встречался с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в 2016 году и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде, получив перелом глазницы.

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