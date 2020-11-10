«Считался самым опасным человеком на планете». Андре Уорд высказался о Головкине
А также ответил критикам Брука.
А также ответил критикам Брука.
По его словам, 14 ноября все психологическое давление будет на чемпионе, а не его претенденте.
«Келл — бесстрашный боец, он будет драться настолько уперто, насколько умеет, и как долго сможет. Этот парень перешел два дивизиона, чтобы подраться с Головкиным в тот период, когда он считался самым опасным человеком на планете, — напомнил Уорд в программе у Макса Келлермана Max On Boxing. — Слышал, многих разочаровывает предстоящий поединок. Послушайте, в нынешних условиях, учитывая разные каналы и промоушны, это наилучший бой, который только можно было устроить Теренсу».
Уорд говорит, что может понять тех, кто считает — Брук уже не тот: «Время покажет. Никогда не нужно недооценивать такого матёрого пса, как Келл Брук. Он дерётся за то, что у него осталось в будущем, и потому опасен. А вот прессинг весь на Кроуфорде. Если нельзя просто победить, нужно победить так, чтобы выглядеть классно. Это ему нужно доказывать, что он наверху p4p».
Напомним, Брук встречался с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в 2016 году и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде, получив перелом глазницы.