Официально объявлен бой казахстанца с титулом от WBC против непобежденного американца
Поединок пройдет в США.
Поединок пройдет в США.
Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (14−0, 7 КО) вернется на ринг в декабре. Об этом сообщает Boxingscene.com.
Ашкеев выступит в рамках вечера бокса 3 декабря на ринге в Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в
«Я очень рад получить шанс провести бой на NBCSN. Я буду готов сделать большое заявление в моем первом телевизионном
Изначально, Ашкеев и Конуэлл должны были встретиться еще 10 апреля, однако тот вечер бокса был отменен
Свой последний бой казахстанец провел 9 ноября 2019 года в США, когда одержал досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом (43−9−3, 16 КО). По ходу поединка Ашкеев трижды отправил соперника в нокдаун, после чего тот отказался выходить на шестой раунд. Таким образом, казахстанский боксер завоевал вакантный пояс чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первом среднем весе.
Что касается Конуэлла, то он выходил на ринг в октябре в Анкасвилле — нокаутировал соотечественника Венди Туссана (12−1, 5 КО).