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08:21 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлен бой казахстанца с титулом от WBC против непобежденного американца

Поединок пройдет в США.

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Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (14−0, 7 КО) вернется на ринг в декабре. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Ашкеев выступит в рамках вечера бокса 3 декабря на ринге в Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет не знающий поражений проспект из США Чарльз Конуэлл (13−0, 10 КО). Формат поединка — десять раундов. Шоу будет транслироваться на канале NBC.

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«Я очень рад получить шанс провести бой на NBCSN. Я буду готов сделать большое заявление в моем первом телевизионном мэйн-ивенте в США. Я давно ждал возможности показать всем, на что я способен», — сказал Ашкеев.

Изначально, Ашкеев и Конуэлл должны были встретиться еще 10 апреля, однако тот вечер бокса был отменен из-за пандемии коронавируса.

Свой последний бой казахстанец провел 9 ноября 2019 года в США, когда одержал досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом (43−9−3, 16 КО). По ходу поединка Ашкеев трижды отправил соперника в нокдаун, после чего тот отказался выходить на шестой раунд. Таким образом, казахстанский боксер завоевал вакантный пояс чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первом среднем весе.

Что касается Конуэлла, то он выходил на ринг в октябре в Анкасвилле — нокаутировал соотечественника Венди Туссана (12−1, 5 КО).

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