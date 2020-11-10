«Иншалла, брат». Сондерс пожелал удачи чемпиону Азии из Казахстана в бою за титул WBC
Поединок пройдет 11 ноября в Англии.
Поединок пройдет 11 ноября в Англии.
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 KO) обратился к казахстанцу Турсынбаю Кулахмету перед его вторым поединком на профессиональном ринге.
«Желаю удачи казахстанскому бойцу Кулахмету. Сделай это и ты победишь. Иншалла, брат», — сказал Сондерс в видеообращении.
Бой Кулахмета против не имеющего поражений британца Маклея Макгоуэна (14−0−1, 3 КО) станет главным событием вечера бокса, который пройдет 11 ноября в Йоркшире (Англия).
На кону будет стоять вакантный пояс WBC International в первом среднем весе.
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Бой был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили Рахманкулову продолжать поединок.