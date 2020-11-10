Холифилд обвинил Тайсона в уклонении от матча-реванша
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд убежден, что Майк Тайсон побоялся проводить с ним
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд убежден, что Майк Тайсон побоялся проводить с ним
58-летний Холифилд обвинил бывшего соперника в уклонении от схватки: Тайсон предпочел провести выставочный поединок с другим
Джонс и Тайсон проведут поединок 28 ноября. Несмотря на статус выставочного боя, спортсмены сообщили о готовности драться
В мае Холифилд сообщил о проведении переговоров с представителями Тайсона о третьем поединке. На тот момент оба американца были готовы вернуться на ринг ради боя в благотворительных целях. Тогда же Тайсон одобрительно высказался относительно возможного противостояния.
В 1997 году Тайсон во время
Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году. На его счету 44 победы и десять поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.