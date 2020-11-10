Холифилд обвинил Тайсона в уклонении от матча-реванша

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58-летний Холифилд обвинил бывшего соперника в уклонении от схватки: Тайсон предпочел провести выставочный поединок с другим экс-чемпионом мира по боксу — Роем Джонсом-младшим. Холифилд рассчитывает, что все же сможет в третий раз подраться с Тайсоном уже после боя Железного Майка и Джонса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Джонс и Тайсон проведут поединок 28 ноября. Несмотря на статус выставочного боя, спортсмены сообщили о готовности драться по-настоящему.

В мае Холифилд сообщил о проведении переговоров с представителями Тайсона о третьем поединке. На тот момент оба американца были готовы вернуться на ринг ради боя в благотворительных целях. Тогда же Тайсон одобрительно высказался относительно возможного противостояния.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту кусочек уха. Бой не был продолжен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.