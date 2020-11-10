В Казахстане покажут в прямом эфире бой экс-соперника Головкина с чемпионом мира

В эти выходные на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится совместный боксерский вечер промоутерских компаний Top Rank Boxing и Matchroom Boxing, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою этого шоу чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (36−0, 27 КО) проведет четвертую защиту титула против экс-обладателя пояса IBF британца Келла Брука (39−2, 27 КО).

В Казахстане в прямом эфире этот бой покажет телеканал «Хабар». Начало трансляции в воскресенье, 15 ноября, в 09:00 по времени Нур-Султана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tzCO3Q5rZF4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.