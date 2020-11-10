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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой экс-соперника Головкина с чемпионом мира

Это будет защита пояса WBO в полусредней весовой категории.

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Источник: AP 2020

В эти выходные на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится совместный боксерский вечер промоутерских компаний Top Rank Boxing и Matchroom Boxing, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою этого шоу чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (36−0, 27 КО) проведет четвертую защиту титула против экс-обладателя пояса IBF британца Келла Брука (39−2, 27 КО).

В Казахстане в прямом эфире этот бой покажет телеканал «Хабар». Начало трансляции в воскресенье, 15 ноября, в 09:00 по времени Нур-Султана.

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Напомним, что в 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) — в пятом раунде угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя, а затем Келл был доставлен в больницу из-за перелома глазницы.

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