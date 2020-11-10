В Казахстане покажут в прямом эфире бой экс-соперника Головкина с чемпионом мира
Это будет защита пояса WBO в полусредней весовой категории.
Это будет защита пояса WBO в полусредней весовой категории.
В эти выходные на арене MGM Grand в
В главном бою этого шоу чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории американец Теренс Кроуфорд (36−0, 27 КО) проведет четвертую защиту титула против
В Казахстане в прямом эфире этот бой покажет телеканал «Хабар». Начало трансляции в воскресенье, 15 ноября, в 09:00 по времени
Напомним, что в 2016 году Брук досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) — в пятом раунде угол британца выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя, а затем Келл был доставлен в больницу