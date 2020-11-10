Названа причина необходимости проведения третьего боя Головкина с «Канело»

«Уход “Канело” с DAZN определенно отдалит бой с Головкиным. В ближайшее время он вряд ли состоится. В целом ситуация невыгодна Головкину, ведь “Канело” стал свободным. Он сможет выбрать то, что ему интересно. Теперь он сам решает свою судьбу. Однако он должен понимать, что самый прибыльный бой — только с Головкиным. Эта трилогия — самая захватывающая в среднем весе. Слишком большой кусок, чтобы от него отказываться. Правда, GGG придется согласиться на условия “Канело”. Но в любом случае денег будет много. Именно поэтому я уверен, что третий поединок будет», — отметил МакКаферри.