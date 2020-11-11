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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» определился с позицией по третьему бою с Головкиным после ухода от DAZN и Golden Boy

Редактор talkSPORT Майкл Бенсон сообщил, что мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес вряд ли в декабре проведет бой против американца Калеба Планта, а также перечислил имена соперников, с которыми хотел бы встретиться «Канело».

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Казахстанец Геннадий Головкин в этом списке идет четвертым.

«Эдди Хирн отметил, что разговаривал с Эдди Рейносо о потенциальных боях Альвареса, ставшего свободным агентом. Хирн сказал, что они хотят драться с четырьмя именами: Билли Джо Сондерс, Каллум Смит, Калеб Плант и Геннадий Головкин.

Что касается поединка «Канело» и Калеба Планта, который якобы должен состояться в декабре, то он маловероятен.

До 19 декабря осталось меньше шести недель, поэтому не хватит времени для проведения столь значительного боя на PPV, — написал Бенсон.

Напомним, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также он прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions. При этом он надеется на этой неделе объявить имя следующего соперника и дату боя, так как хочет вернуться в ринг до конца года.

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