«Канело» определился с позицией по третьему бою с Головкиным после ухода от DAZN и Golden Boy

«Эдди Хирн отметил, что разговаривал с Эдди Рейносо о потенциальных боях Альвареса, ставшего свободным агентом. Хирн сказал, что они хотят драться с четырьмя именами: Билли Джо Сондерс, Каллум Смит, Калеб Плант и Геннадий Головкин.

Напомним, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также он прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions. При этом он надеется на этой неделе объявить имя следующего соперника и дату боя, так как хочет вернуться в ринг до конца года.