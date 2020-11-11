«Канело» определился с позицией по третьему бою с Головкиным после ухода от DAZN и Golden Boy

Казахстанец Геннадий Головкин в этом списке идет четвертым.
«Эдди Хирн отметил, что разговаривал с Эдди Рейносо о потенциальных боях Альвареса, ставшего свободным агентом. Хирн сказал, что они хотят драться с четырьмя именами: Билли Джо Сондерс, Каллум Смит, Калеб Плант и Геннадий Головкин.
Что касается поединка «Канело» и Калеба Планта, который якобы должен состояться в декабре, то он маловероятен.
До 19 декабря осталось меньше шести недель, поэтому не хватит времени для проведения столь значительного боя на PPV, — написал Бенсон.
Напомним, что мексиканец ушел со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также он прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions. При этом он надеется на этой неделе объявить имя следующего соперника и дату боя, так как хочет вернуться в ринг до конца года.