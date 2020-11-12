Травмы, COVID-19 и другие причины простоев. График активности казахстанских профи-боксеров
Первая часть серии материалов.
Первая часть серии материалов.
Не всем казахстанским боксерам удалось в 2020-м решить карьерные задачи и приблизиться к своим главным поединкам сезона. Во многом на это повлияла пандемия COVID-19. Именно
Мы представим длительность простоя боксеров, которые находятся на слуху в последнее время. Также будут материалы о дебютантах и малоактивных бойцах — обо всем этом и других моментах читайте в следующих частях.
Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО). Последний бой: 5 октября 2019 года. Простой: один год, один месяц и семь дней.
Лидер казахстанского
Канат Ислам (27−0, 21 КО). Последний бой: 25 октября 2019 года. Простой: один год, 18 дней.
Ислам мог сразиться в октябре, а именно 16 числа в городе
Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО). Последний бой: 25 января 2020 года. Простой: девять месяцев, 18 дней.
Этого панчера мы сможем увидеть в ринге в декабре текущего года. Об этом не так давно сообщил сам боксер.
«Следующий бой должен состояться до конца этого года. Точно могу сказать, что он пройдет не в Казахстане. Возможно, Россия, Канада или даже США. Мы думали провести бой в России, но пандемия испортила все планы. Вообще, мне интересно подраться в США, но сейчас положение безвыходное. Спортсмену нельзя останавливаться и нужно держать темп. Где бы ни было, мне необходимо провести бой», — отметил Джукембаев.
Али Ахмедов (16−0, 12 КО). Последний бой: 5 октября 2019 года. Простой: один год, один месяц и семь дней.
Боксер выступал в одном вечере бокса с GGG. После этого его активность спала. Он приезжал в Алматы, а также продолжает вести подготовку к будущим встречам. Пока нет даже и намека на его возвращение, однако можно предположить, что он будет биться в карде у Головкина.
Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО). Последний бой: 7 декабря 2019 года. Простой: 11 месяцев, пять дней.
Один из самых экспрессивных казахстанских боксеров должен был драться в марте этого года. Но ему пришлось сняться с поединка
Продолжение в следующих частях.