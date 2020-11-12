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12 ноября, источник: Vesti.kz

Травмы, COVID-19 и другие причины простоев. График активности казахстанских профи-боксеров

Первая часть серии материалов.

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COVID-19: Новые случаи
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Не всем казахстанским боксерам удалось в 2020-м решить карьерные задачи и приблизиться к своим главным поединкам сезона. Во многом на это повлияла пандемия COVID-19. Именно из-за нее многие наши профи засели в глухом простое. Vesti.kz предлагают вашему вниманию первую часть графика активности бойцов из Казахстана.

Мы представим длительность простоя боксеров, которые находятся на слуху в последнее время. Также будут материалы о дебютантах и малоактивных бойцах — обо всем этом и других моментах читайте в следующих частях.

Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО). Последний бой: 5 октября 2019 года. Простой: один год, один месяц и семь дней.

Лидер казахстанского профи-бокса сосредоточен сейчас на защите своего титула IBF. Делать он это будет в поединке против поляка Камила Шереметы. Боксеры уже давно должны были встретиться в ринге, однако пандемия и прочие попутные условия, в числе которых травма GGG, не позволили событию свершиться. Изначально бой планировался в феврале, затем в марте. В итоге было решено организовать встречу в ноябре, но и это не подтвердилось. Теперь «титульник» ждут в декабре.

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Канат Ислам (27−0, 21 КО). Последний бой: 25 октября 2019 года. Простой: один год, 18 дней.

Ислам мог сразиться в октябре, а именно 16 числа в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). На эту дату был запланирован бой с аргентинцем Гонсало Корией, но он выступил против другого казахстанца — Жанибека Алимханулы (8−0, 4 КО). Также был шанс «стрельнуть» против мексиканца Хесуса Гурролы, но у него были проблемы с оформлением визы.

Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО). Последний бой: 25 января 2020 года. Простой: девять месяцев, 18 дней.

Этого панчера мы сможем увидеть в ринге в декабре текущего года. Об этом не так давно сообщил сам боксер.

«Следующий бой должен состояться до конца этого года. Точно могу сказать, что он пройдет не в Казахстане. Возможно, Россия, Канада или даже США. Мы думали провести бой в России, но пандемия испортила все планы. Вообще, мне интересно подраться в США, но сейчас положение безвыходное. Спортсмену нельзя останавливаться и нужно держать темп. Где бы ни было, мне необходимо провести бой», — отметил Джукембаев.

Али Ахмедов (16−0, 12 КО). Последний бой: 5 октября 2019 года. Простой: один год, один месяц и семь дней.

Боксер выступал в одном вечере бокса с GGG. После этого его активность спала. Он приезжал в Алматы, а также продолжает вести подготовку к будущим встречам. Пока нет даже и намека на его возвращение, однако можно предположить, что он будет биться в карде у Головкина.

Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО). Последний бой: 7 декабря 2019 года. Простой: 11 месяцев, пять дней.

Один из самых экспрессивных казахстанских боксеров должен был драться в марте этого года. Но ему пришлось сняться с поединка из-за травмы плеча. Долгое время о нем не было конкретных новостей. Известно было лишь, что он залечил повреждение и начал тренироваться. А недавно боксер анонсировал возвращение примерно в декабре.

Продолжение в следующих частях.

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