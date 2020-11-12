Утверждены основные претенденты на пост президента Международной федерации бокса

На пост главы AIBA претендуют исполняющий обязанности президента AIBA Мухамед Мустасан (Марокко), Умар Кремлев (Россия), Рами Аль Масри (Германия), Анас Аль Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика) и Борис ван дер Ворст (Нидерланды).

Напомним, что выборы президента Международной федерации бока пройдут 11—13 декабря во время конгресса, который состоится в онлайн-формате.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил статуса признания Международную федерацию бокса. Решение об этом было принято 26 июня 2019 года на 134-й сессии МОК в Лозанне. Согласно решению, восстановление статуса AIBA может произойти после Олимпийских игр 2021 года, которые пройдут в Токио.