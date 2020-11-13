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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Соглашение работало». В Golden Boy высказались об уходе «Канело»

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя признался, что не злится на Сауля «Канело» Альвареса, который принял решение прекратить с ним сотрудничество.

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Источник: latimes.com

«Надеюсь, в следующих поединках он заработает больше денег, гораздо больше, чем мы ему гарантировали. Как вы знаете, каждый боец на планете думает, что хорошо там, где нас нет. Жаль, что мы проходим через этот сценарий. Наше соглашение работало, я в этом уверен. Я не потерял симпатий к Саулю. Желаю ему всего наилучшего. Вместе мы хорошо поработали и прошли через несколько крупнейших событий в истории. Так что как я могу на него злиться?» — приводит слова Де Ла Хойи «Чемпионат» со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, Альварес договорился о разрыве контракта с Golden Boy, также он прекратил сотрудничество со стриминговой платформой DAZN. Первый бой без посредничества GBP он должен провести с британцем Каллумом Смитом в декабре.

"Соглашение работало". В Golden Boy высказались об уходе "Канело"
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