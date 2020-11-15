Кроуфорд заявил, что хочет провести следующий бой против Пакиао

— Я уже говорил до этого, кого хочу в соперники следующим, — приводит BoxingNews слова Кроуфорда. — Я хочу Пакиао. Я хочу вернуться к этому бою. Он должен был пройти сейчас, но из-за пандемии пришлось поставить поединок на паузу. У нас была площадка, уже почти были деньги. Проблема в том, что нельзя было допускать зрителей, это единственное, чего мы ждали.