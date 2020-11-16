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14:34 (мск), источник: ТАСС

Боксер Мэйуэзер проведет поединок в Японии в следующем году

ТАСС, 16 ноября. Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет поединок в Токио в 2021 году. Об этом сообщает AFP.

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Поединок должен пройти 28 февраля. На данный момент соперник 43-летнего американца не определен.

«Я вернусь в 2021 году. Я и моя команда собираемся сделать нечто большое в Токио», — сказал боксер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Мэйуэзер — владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы. Он завершил карьеру в 2017 году.

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