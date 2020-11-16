Боксер Мэйуэзер проведет поединок в Японии в следующем году

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Поединок должен пройти 28 февраля. На данный момент соперник 43-летнего американца не определен.

«Я вернусь в 2021 году. Я и моя команда собираемся сделать нечто большое в Токио», — сказал боксер.

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Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.