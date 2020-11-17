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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Названный заменой Головкина узбекский боксер сломал ребро сопернику и вынудил того сдаться

Бой завершился после второго раунда.

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Узбекский проспект первого полусреднего веса Шохжахон Эргашев (19−0, 17 КО) записал в свой послужной список очередную досрочную победу.

В рамках вечера бокса в Красногорске (Россия) Эргашев встречался с белорусом Дмитрием Милюшей (9−4−1, 4 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, но закончился уже после второго.

Узбекский боксер нанес удар в правый бок оппонента и сломал тому ребро. На старте третьего раунда Милюша по совету доктора отказался от продолжения боя. Видео можно посмотреть здесь.

Ранее промоутер Эргашева назвал своего подопечного заменой чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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