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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучше Головкина». Чавес назвал реальную угрозу для «Канело»

Возвращение мексиканца ожидается в декабре.

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9
фотографий

Легендарный мексиканец Хулио Сезар Чавес-старший поделился мнением по поводу потенциального боя между его соотечественником Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом во втором среднем весе по версии WBA (Super) Каллумом Смитом. Его слова приводит ESPN Deportes.

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Ранее промоутер британца Эдди Хирн заявил, что они ведут переговоры с командой Альвареса об их поединке в декабре. Мексиканец во втором среднем дивизионе владеет второстепенным поясом WBA (Regular).

«Смит — высокий боксер, но в своем последнем бою он смотрелся не очень, и многие люди считали, что он его проиграл. С этого момента “Канело” он и приглянулся. Но Каллума стоит остерегаться. Для своего дивизиона он очень высокий, и “Канело” придется иметь с этим дело. Смит — первоклассный оппонент. Просто у всех бывают неудачные дни в ринге. Думаю, “Канело” победит, но в ринге все может случиться», — заявил Чавес.

Также, по словам легендарного боксера, Смит и американец Джермалл Чарло (чемпион WBC в среднем весе) представляют для «Канело» большую угрозу, нежели казахстанец Геннадий Головкин.

«Логически бой со Смитом для “Канело” наиболее интересный вариант, чем трилогия с Головкиным. Что касается Чарло, то он находится в расцвете сил, и он показал, что является очень хорошим бойцом, в своем сентябрьском поединке с Сергеем Деревянченко. У Смита был не самый лучший вечер в бою с Джоном Райдером, но все будет иначе, когда он встретится с Альваресом», — добавил легенда.

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