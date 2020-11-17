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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

54-летний Тайсон показал новое фото голого торса и взволновал фанатов

Американский боксер Майк Тайсон показал новое фото в преддверии поединка с соотечественником Роем Джонсом-младшим и взволновал фанатов. Соответствующий пост доступен в его Instagram.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

На черно-белых снимках виден голый торс 54-летнего боксера. «13 дней», — подписал публикацию Тайсон, намекая на бой, который состоится 28 ноября.

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Пользователей сети восхитила физическая форма Тайсона. «Легенда в игре!», «Вперед, чемпион!», «Пока-пока, Джонс», «Король!» — написали они в комментариях.

30 октября Тайсон и Джонс заявили, что всерьез воспринимают их совместный поединок, несмотря на его статус выставочного. Тайсон заверил, что болельщиков ждет настоящий бой.

При этом фанатов не в первый раз удивляет готовность боксера к поединку. Так, в августе некоторые подписчики были шокированы внешним видом его ног. Юзеры назвали их «монструозно массивными».

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Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя пойдет на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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