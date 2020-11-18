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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Возвращение короля. Официально объявлен бой «Канело» за два титула

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) на своей странице в Instagram официально объявил о возвращении на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Канело» следующий бой проведет 19 декабря с британцем Каллумом Смитом (27−0, 19 КО). Он состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону боя будут титулы WBA Super и The Ring.

Ранее сообщалось, что событие пройдет на арене AT`T Stadium (Арлингтон, штат Техас, США).

Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил соотечественника Джона Райдера.

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