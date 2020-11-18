Лидеры и нокаутеры будут. На чемпионате Казахстана по боксу выступят первые номера

Первые номера сборной Казахстана по боксу все-таки выступят на чемпионате страны в Шымкенте. Это корреспонденту Vesti.kz подтвердил главный тренер Галымбек Кенжебаев.

Изначально была информация, что не все лидеры мужской команды Казахстана могут выступить на республиканском турнире. Об этом сообщил глава Федерации Кенес Ракишев.

«Есть же безусловные лидеры. Например, чемпион мира Бекзад Нурдаулетов. Ему, наверное, доказывать что-либо на таком уровне, до такой степени не надо. Но, опять-таки, мы примем решение в самый последний момент. И оно будет основано прежде всего не на необходимости что-то показывать и доказывать, а на безопасности наших боксеров. Также нам хочется глянуть на новые лица, на новых боксеров, которые пока еще о себе не заявили. Такие турниры и служат для того, чтобы просмотреть первые, вторые, третьи номера. Эта практика оправдана — все резервы находятся постоянно в боевом состоянии».

Однако за пять дней до начала соревнований главный тренер команды подтвердил, что от ЧРК никто из сборной не освобожден. Галымбек Кенжебаев в своем комментарии был лаконичен и емок:

«На чемпионате Казахстана должны выступить все».

Значит мы увидим в деле всех лидеров, нокаутеров, «технарей» и тех, кто смог завоевать олимпийские лицензии.

Напомним, республиканский турнир в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.