Лидеры и нокаутеры будут. На чемпионате Казахстана по боксу выступят первые номера
Шымкент готовится к приему республиканского турнира.
Шымкент готовится к приему республиканского турнира.
Первые номера сборной Казахстана по боксу
Изначально была информация, что не все лидеры мужской команды Казахстана могут выступить на республиканском турнире. Об этом сообщил глава Федерации Кенес Ракишев.
«Есть же безусловные лидеры. Например, чемпион мира Бекзад Нурдаулетов. Ему, наверное, доказывать
Однако за пять дней до начала соревнований главный тренер команды подтвердил, что от ЧРК никто из сборной не освобожден. Галымбек Кенжебаев в своем комментарии был лаконичен и емок:
«На чемпионате Казахстана должны выступить все».
Значит мы увидим в деле всех лидеров, нокаутеров, «технарей» и тех, кто смог завоевать олимпийские лицензии.
Напомним, республиканский турнир в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.
По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом «гостиница — Дворец спорта».