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18 ноября, источник: Vesti.kz

Лидеры и нокаутеры будут. На чемпионате Казахстана по боксу выступят первые номера

Шымкент готовится к приему республиканского турнира.

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Первые номера сборной Казахстана по боксу все-таки выступят на чемпионате страны в Шымкенте. Это корреспонденту Vesti.kz подтвердил главный тренер Галымбек Кенжебаев.

Изначально была информация, что не все лидеры мужской команды Казахстана могут выступить на республиканском турнире. Об этом сообщил глава Федерации Кенес Ракишев.

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«Есть же безусловные лидеры. Например, чемпион мира Бекзад Нурдаулетов. Ему, наверное, доказывать что-либо на таком уровне, до такой степени не надо. Но, опять-таки, мы примем решение в самый последний момент. И оно будет основано прежде всего не на необходимости что-то показывать и доказывать, а на безопасности наших боксеров. Также нам хочется глянуть на новые лица, на новых боксеров, которые пока еще о себе не заявили. Такие турниры и служат для того, чтобы просмотреть первые, вторые, третьи номера. Эта практика оправдана — все резервы находятся постоянно в боевом состоянии».

Однако за пять дней до начала соревнований главный тренер команды подтвердил, что от ЧРК никто из сборной не освобожден. Галымбек Кенжебаев в своем комментарии был лаконичен и емок:

«На чемпионате Казахстана должны выступить все».

Значит мы увидим в деле всех лидеров, нокаутеров, «технарей» и тех, кто смог завоевать олимпийские лицензии.

Напомним, республиканский турнир в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.

По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом «гостиница — Дворец спорта».

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