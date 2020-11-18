Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Футбол. Лига наций
18.11
Бельгия
Дания
42
Футбол. Лига наций
18.11
Англия
Исландия
40
Футбол. Лига наций
18.11
Босния и Герцеговина
Италия
02
Футбол. Лига наций
18.11
Польша
Нидерланды
12
Футбол. Лига наций
18.11
Ирландия
Болгария
00
Футбол. Лига наций
18.11
Уэльс
Финляндия
31
Футбол. Лига наций
18.11
Австрия
Норвегия
11
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия
Румыния
11
Футбол. Лига наций
18.11
Чехия
Словакия
20
Футбол. Лига наций
18.11
Израиль
Шотландия
10
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия
Турция
20
Футбол. Лига наций
18.11
Сербия
Россия
50
Футбол. Лига наций
18.11
Греция
Словения
00
Футбол. Лига наций
18.11
Косово
Молдавия
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Футбол. Лига наций
18.11
Армения
Македония
10
Футбол. Лига наций
18.11
Грузия
Эстония
00
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
18.11
СКА
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
18.11
Спартак
Северсталь
ОТ
43
Футбол. Лига наций
18.11
Албания
Беларусь
32
Футбол. Лига наций
18.11
Казахстан
Литва
12
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
18 ноября, источник: Vesti.kz

«Могу 500 раз в день отжаться». Казахстанский боксер-профессионал с 12 нокаутами — о подготовке к бою в США

34-летний спортсмен начал проводить спарринги.

Наверх

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) нарастил мышечную массу и начал проводить спарринги перед возвращением на ринг в США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 34-летний спортсмен рассказал о препятствиях, с которыми сталкивается из-за пандемии коронавируса.

Эюбов, который не боксировал десять месяцев, признался, что только пару недель, как снова вернулся к тренировкам. Он работал на дому, ведь тренировочные залы были закрыты из-за COVID-19.

Читайте также
Только топы, или как хочет вернуться на ринг в США казахстанец с 12 нокаутами

«Начали заниматься, тренироваться. Промоутеры, конечно, звонят и мне неудобно перед ними. Но не все зависит от спортсмена. Этот COVID ставит подножки, и ты не можешь начать нормально работать, приступить к тренировкам полноценно. Сейчас мы снова тренируемся, но главный по залу рекомендует не фотографировать и снимать видео. Относится с осторожностью», — поделился Эюбов.

«К чему я стремлюсь в первую очередь? Сбросить лишний вес. Нет, я не толстый, но у меня появилась массивность. Когда я был дома, то больше работал на физику. Очень люблю отжиматься: могу по 500 раз в день отжаться. Конечно, с подходами. Выросла мышечная масса. Теперь проводим быстрые тренировки, чтобы потерять в весе. Хотим сжечь жир и мышцы», — добавил боксер.

По словам Эюбова, он уже провел первый шестираундовый спарринг, в котором успех поработать сразу с двумя оппонентами.

«Отспарринговал очень хорошо. Даже не устал. Я ведь очень много бегал и работал на кардио. Я готов к таким тренировкам. Радует, что начали проводить бои. Но снова заговорили о коронавирусе. Появляются новые случаи заражения. Но мои глаза видят, что все нормально ходят. И даже маски начинают потихоньку снимать. В залах занимаемся, мешки бьем. Кажется, что ситуация улучшается», — резюмировал Эюбов.

Ранее Эюбов рассказывал, что может вернуться на ринг в декабре, ведь уже начал тренироваться. И даже поставил себе цель в выборе оппозиции. Профессиональная карьера 34-летнего казахстанца стартовала в феврале 2012 года, и почти все свои поединки он провел в США. В следующем поединке Эюбов планирует дебютировать в новом весе.

Читайте также
Нурлан Сабуров анонсировал матч "Барыса" с "Авангардом" в стиле Mortal Kombat
0:5 в Белграде. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы
Даниил Медведев вышел в полуфинал на Итоговом чемпионате ATP
Губерниев жестко раскритиковал сборную России за игру с Сербией
Где и как играет самый дорогой футболист в истории «Спартака»
Месси: Устал быть причиной всех проблем «Барселоны»
УЕФА присудил техническое поражение Норвегии в Лиге наций
Знарок мчится к плей-офф. «Спартак» сейчас не остановить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь