«Могу 500 раз в день отжаться». Казахстанский боксер-профессионал с 12 нокаутами — о подготовке к бою в США

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) нарастил мышечную массу и начал проводить спарринги перед возвращением на ринг в США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 34-летний спортсмен рассказал о препятствиях, с которыми сталкивается из-за пандемии коронавируса.

Эюбов, который не боксировал десять месяцев, признался, что только пару недель, как снова вернулся к тренировкам. Он работал на дому, ведь тренировочные залы были закрыты из-за COVID-19.

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«Начали заниматься, тренироваться. Промоутеры, конечно, звонят и мне неудобно перед ними. Но не все зависит от спортсмена. Этот COVID ставит подножки, и ты не можешь начать нормально работать, приступить к тренировкам полноценно. Сейчас мы снова тренируемся, но главный по залу рекомендует не фотографировать и снимать видео. Относится с осторожностью», — поделился Эюбов.

«К чему я стремлюсь в первую очередь? Сбросить лишний вес. Нет, я не толстый, но у меня появилась массивность. Когда я был дома, то больше работал на физику. Очень люблю отжиматься: могу по 500 раз в день отжаться. Конечно, с подходами. Выросла мышечная масса. Теперь проводим быстрые тренировки, чтобы потерять в весе. Хотим сжечь жир и мышцы», — добавил боксер.

По словам Эюбова, он уже провел первый шестираундовый спарринг, в котором успех поработать сразу с двумя оппонентами.

«Отспарринговал очень хорошо. Даже не устал. Я ведь очень много бегал и работал на кардио. Я готов к таким тренировкам. Радует, что начали проводить бои. Но снова заговорили о коронавирусе. Появляются новые случаи заражения. Но мои глаза видят, что все нормально ходят. И даже маски начинают потихоньку снимать. В залах занимаемся, мешки бьем. Кажется, что ситуация улучшается», — резюмировал Эюбов.