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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN определился с датами боев Головкина и «Канело» на конец года

Стриминговый сервис DAZN намерен ударно завершить 2020-й боксерский год, сообщает vRINGe.com.

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Источник: Reuters

По данным инсайдеров, на вторую половину декабря планируются следующие поединки:

18 декабря: бой за титул IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО);.

19 декабря: бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между британцем Каллумом Смитом (27−0, 19 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО);.

26 декабря: бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в легком весе между Люком Кэмпбеллом (20−3, 16 КО) и Райаном Гарсией (20−0, 17 КО).

Отметим, что официально подтвержден пока только поединок Смит — Альварес.

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