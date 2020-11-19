DAZN определился с датами боев Головкина и «Канело» на конец года

По данным инсайдеров, на вторую половину декабря планируются следующие поединки:

18 декабря: бой за титул IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО);.

19 декабря: бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между британцем Каллумом Смитом (27−0, 19 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО);.

26 декабря: бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в легком весе между Люком Кэмпбеллом (20−3, 16 КО) и Райаном Гарсией (20−0, 17 КО).