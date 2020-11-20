Александр Поветкин стал героем боксерской компьютерной игры

Поветкин стал первым российским боксером, который будет представлен в данном спортивном симуляторе.
«Я очень рад стать частью такого интересного проекта. Популяризация бокса среди молодого поколения — одна из самых приоритетных задач сегодня. Хорошо, что теперь это можно делать еще и с помощью компьютерных игр», — заявил Поветкин.
«Саша не только крутой боксер, но и достойный человек. Я рад, что подрастающее поколение сможет узнать о нем, теперь и из компьютерной игры, — отметил глава компании “Мир бокса” Андрей Рябинский. — Кто знает, может это приведет в спорт следующего Поветкина?».
Поветкин выступает в супертяжелой весовой категории, является заслуженным мастером спорта России, чемпионом Олимпийских игр (2004), мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004).
В 2011—2013 годах владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), четыре раза его защитив, в августе нынешнего года завоевал пояс временного чемпиона мира WBC, победив британца Диллиана Уайта техническим нокаутом в пятом раунде. Всего в его послужном списке на профессиональном ринге 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.