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01:32 (мск), источник: ТАСС

Александр Поветкин стал героем боксерской компьютерной игры

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин стал героем компьютерной игры eSports Boxing Club. Об этом боксер сообщил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Поветкин стал первым российским боксером, который будет представлен в данном спортивном симуляторе.

«Я очень рад стать частью такого интересного проекта. Популяризация бокса среди молодого поколения — одна из самых приоритетных задач сегодня. Хорошо, что теперь это можно делать еще и с помощью компьютерных игр», — заявил Поветкин.

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«Саша не только крутой боксер, но и достойный человек. Я рад, что подрастающее поколение сможет узнать о нем, теперь и из компьютерной игры, — отметил глава компании “Мир бокса” Андрей Рябинский. — Кто знает, может это приведет в спорт следующего Поветкина?».

Поветкин выступает в супертяжелой весовой категории, является заслуженным мастером спорта России, чемпионом Олимпийских игр (2004), мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004).

В 2011—2013 годах владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), четыре раза его защитив, в августе нынешнего года завоевал пояс временного чемпиона мира WBC, победив британца Диллиана Уайта техническим нокаутом в пятом раунде. Всего в его послужном списке на профессиональном ринге 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.

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