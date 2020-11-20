Александр Поветкин стал героем боксерской компьютерной игры

Поветкин стал первым российским боксером, который будет представлен в данном спортивном симуляторе.

«Я очень рад стать частью такого интересного проекта. Популяризация бокса среди молодого поколения — одна из самых приоритетных задач сегодня. Хорошо, что теперь это можно делать еще и с помощью компьютерных игр», — заявил Поветкин.

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«Саша не только крутой боксер, но и достойный человек. Я рад, что подрастающее поколение сможет узнать о нем, теперь и из компьютерной игры, — отметил глава компании “Мир бокса” Андрей Рябинский. — Кто знает, может это приведет в спорт следующего Поветкина?».

Поветкин выступает в супертяжелой весовой категории, является заслуженным мастером спорта России, чемпионом Олимпийских игр (2004), мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004).