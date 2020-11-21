Официально объявлено место следующего боя «Канело» за два титула
Ранее мексиканец анонсировал свое возвращение.
Ранее мексиканец анонсировал свое возвращение.
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) на своей странице в Instagram официально объявил о месте проведения ближайшего поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Это официально, мой следующий бой будет на арене Alamodome в
Бой состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять титулы WBA Super и The Ring.
Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил соотечественника Джона Райдера.