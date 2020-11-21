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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено место следующего боя «Канело» за два титула

Ранее мексиканец анонсировал свое возвращение.

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Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) на своей странице в Instagram официально объявил о месте проведения ближайшего поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Это официально, мой следующий бой будет на арене Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США), он пройдет 19 декабря против Каллума Смита (27−0, 19 КО). Рад вернуться в это великое состояние и поделиться со всеми моими подписчиками. Продажа билетов начнется в среду, 25-го числа», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять титулы WBA Super и The Ring.

Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил соотечественника Джона Райдера.

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